شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الداخلية التركى مبررا التحرش بمواطنة: أبوها ينتمى لمنظمة كولن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بثت منصات تركية معارضة تقريرا يكشف تبريرات سليمان صولو وزير الداخلية التركى لواقعة التحرش بالفتاة المحجبة مروة دميرال التى تم التحرش بها من جانب أفراد الشرطة التركية أثناء مشاركتها فى مظاهرة لتضامن مع المعتقلين وأسرهم.

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ووفقا لتبريرات وزير الداخلية سليمان سويلو، زعم أن أختها تنتمى إلى حزب – جبهة التحرر الشعبى الثورى (DHKP-C)، ثم دافع عن الشرطى المتورط فى جريمة التحرش قائلاً: “إذا شاركتم فى تظاهرة غير قانونية فعليكم تحمل التبعات".

واستمر سويلو في تصريحاته قائلاً: “إذا كان هناك تحرش فعلاً نتابع القضية، لكن لن أسمح بالتضحية بشرطى من أجل فتاة تنتمى شقيقتها إلى جبهة التحرر الشعبى الثوري الإرهابية وينتمى والدها إلى منظمة فتح الله كولن.

ويبرز التقرير تصريحات عدد من نواب المعارضة فى تركيا بشأن الواقعة حيث يعتبرون تبريرات وزير الداخلية التركى للتحرش غير مقبولة.