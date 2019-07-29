شكرا لقرائتكم خبر عن داليا زيادة: الإخوان تتلاعب بأيمن نور واستخدموه كواجهة لهم أمام الغرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت داليا زيادة، مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، أن أيمن نور رئيس قناة الشرق الإخوانية يعد أحد أبرز الأدوات التى تلعب بها الإخوان فى تحريضها ضد الدولة المصرية، مشيرة إلى أن الجماعة استطاعت أن تحول أيمن نور من شخصية ليبرالية إلى شخصية تدعم التيارات الدينية وتساهم فى الترويج للأفكار المتطرفة.

وقالت مدير المركز المصرى للدراسات الديمقراطية الحرة، إن أيمن نور شخصية لعبت الإخوان فى تشكيلها ، فتعاون أيمن نور معهم جزء من اختراق الإخوان للتيارات المدنية، موضحا أن الهدف هو إيجاد شرعية زائفة لأنفسهم يستطيعوا التواري خلفها لترويج أجندتهم الحقيقية وتسمح لهم بالنفاذ لدى مجموعات مستهدفة سواء داخل مصر أو خارجها.

وتابعت داليا زيادة: عندما يضع الإخوان سياسي ليبرالي له تاريخ في معارضة مبارك ودور معروف في ثورة يناير، عندما يضعوه كواجهة لهم فهم يروجون للغرب بأنهم ليبراليين ومنفتحين، وعندما تحالفوا مع السلفيين في مصر في 2012 وصدروا رموز سلفية للتحدث للناس باسم الإخوان استطاعوا النفوذ إلى طبقات قاعدية كان للسلفيين تأثير ضخم عليهم باسم الدين في ذلك الوقت، وعندما نفذوا إلى اليسار والقوى الثورية أثناء ثورة يناير استطاعوا استغلال الثورة لصالحهم وقلب الأمور تماماً حتى أنهم وصلوا للحكم، وهم يلعبون نفس اللعبة الآن مع علاء مبارك ومتابعيه.