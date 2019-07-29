وزير عماني: السلطنة لا تتوسط في التوتر المتصاعد بالمنطقة

قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوم الأحد إن بلاده لا تقوم بأي جهود وساطة في التوتر المتصاعد بمنطقة الخليج لكنها تجري اتصالات مع ”جميع الأطراف“ لضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز.

ووفق وكالة رويترز، فقد قال الوزير يوسف بن علوي بن عبد الله للتلفزيون العماني بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في طهران ”لا نتوسط ولكن نحن في هذه الحالة معنيين أكثر من غيرنا بضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز لذلك نجري اتصالات مع جميع الأطراف“.