الارشيف / اخبار العالم

وزير عماني: السلطنة لا تتوسط في التوتر المتصاعد بالمنطقة

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

قال الوزير المسؤول عن الشؤون الخارجية في سلطنة عمان يوم الأحد إن بلاده لا تقوم بأي جهود وساطة في التوتر المتصاعد بمنطقة الخليج لكنها تجري اتصالات مع ”جميع الأطراف“ لضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز.

ووفق وكالة رويترز، فقد قال الوزير يوسف بن علوي بن عبد الله للتلفزيون العماني بعد اجتماع مع مسؤولين إيرانيين في طهران ”لا نتوسط ولكن نحن في هذه الحالة معنيين أكثر من غيرنا بضمان استقرار الملاحة في مضيق هرمز لذلك نجري اتصالات مع جميع الأطراف“.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر وزير عماني: السلطنة لا تتوسط في التوتر المتصاعد بالمنطقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على شباب اليمن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا