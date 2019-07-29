خطير.. وفاة طفلة بسبب فاكهة التين ووالدتها وشقيقها في العناية المركزة – التفاصيل

في حادث مؤلم، أصيبت طفلة بتسمم حاد، أودى بحياتها، أمس السبت، بعد تناولها فاكهة التين، في مدينة خريبكة.

وحسب مصادر “اليوم 24″، فإن الطفلة، التي تبلغ من العمر 4 سنوات، تناولت رفقة والدتها، وشقيقها فاكهة التين، ما أدى إلى إصابتهم بتسمم حاد، وذلك مساء أول أمس الجمعة.

وأفادت المصادر ذاتها أنه تم نقل الطفلة إلى المستشفى الإقليمي في مدينة خريبكة، ليلة الجمعة – السبت، حيث قدمت لها إسعافات أولية، وسمح لها بالمغادرة، لكن وضعها ازداد سوءا، ليتم إدخالها إلى قسم الإنعاش، يوم أمس السبت، حيث لفظت أنفاسها الأخيرة.

كما نقل شقيق الهالكة، ووالدتها صوب المستشفى لإصابتهما بتسمم كذلك، حيث يوجدون، حاليا، تحت المراقبة الطبية.