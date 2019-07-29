انتهاك خصوصية المستخدمين.. فايسبوك ستدفع أكبر غرامة في تاريخ الشركات

أعلنت لجنة التجارة الفيدرالية الأمريكية أن شركة فايسبوك وافقت على دفع أكبر غرامة مالية في تاريخ الشركات الأمريكية، وتصل إلى 5 مليارات دولار لتسوية قضية انتهاك خصوصية المستخدمين.

وسيتم إجبار الشركة المالكة لموقع التواصل الاجتماعي فايسبوك على إنشاء لجنة مستقلة للخصوصية، لا تخضع لسيطرة المدير التنفيذي للشركة “مارك زوكربيرغ”.

وفتحت لجنة التجارة الفيدرالية تحقيقا في اتهامات، تتعلق بحصول شركة الاستشارات السياسية “كامبريدج أناليتكا” على بيانات 87 مليون مستخدم لفايسبوك بصورة غير قانونية.

واتسع التحقيق ليشمل قضايا أخرى، مثل خاصية التعرف على وجه المستخدمين، وبالتالي تحديد هويتهم من وجوههم.

وقال “جو سيمونز”، رئيس لجنة التجارة الفيدرالية: “لقد قوض فايسبوك خيارات مليارات المستخدمين حول العالم للحفاظ على خصوصيتهم، على الرغم من الوعود المتكررة بأنهم يستطيعون التحكم في كيفية مشاركة معلوماتهم الشخصية”.

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وأضاف المتحدث نفسه أن الغرامة الكبيرة تهدف إلى “تغيير ثقافة الخصوصية بشكل كامل للقائمين على موقع فايسبوك لتقليل احتمالية استمرار الانتهاكات”.

وعلى الرغم من المخاوف من انتهاك الخصوصية، لم يفقد المستخدمون الثقة في موقع فايسبوك بحسب إيرادات الشركة.

وقالت فايسبوك إن عدد المستخدمين النشطين شهريا ارتفع بنسبة 8 في المائة، خلال الربع الثاني من العام الحالي، كما زادت الإيرادات، ومعظمها مبيعات إعلانات، بنسبة 28 في المائة، متجاوزة توقعات المحللين.

المصدر: الـ”بي بي سي” الأمريكية