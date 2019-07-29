قادما من الفتح الرباطي.. آدم النفاتي يعزز صفوف مولودية وجدة

تعاقد فريق مولودية وجدة لكرة القدم، مع اللاعب آدم النفاتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، ليعزز صفوفه بدءا من الموسم القادم.

ووقع النفاتي في كشوفات سندباد الشرق عقدا يمتد لموسمين، قادما من الفتح الرباطي، بعدما تمكن مسؤولو الفريق الوجدي من شراء عقده.

ويأتي ضم المولودية لصاحب 25 عاما، بطلب من مدربه الجزائري عبد الحق بن شيخة الذي واجه اللاعب عندما كان مدربا لأندية البطولة الاحترافية، على غرار الدفاع الحسني الجديدي، واتحاد طنجة.

وكان النفاتي التحق بالفتح الرباطي قادما من ليل الفرنسي صيف عام 2014، قبل أن يعيره هذا الأخير لمدة موسم واحد خلال الميركاتو الصيفي لسنة 2017 إلى نادي أولمبيك، ليعود الصيف الماضي إلى الدفاع عن ألوان نادي العاصمة الإدارية.