سعد لكرو يوقع في كشوفات “لوصيكا”

وقع اليوم الأحد، اللاعب سعد لكرو عقد انضمامه إلى فريق أولمبيك خريبكة لكرة القدم، قادما من نادي الدفاع الحسني الجديدي.

والتحق لكرو بفريقه الجديد بموجب عقد يمتد لموسمين، ليعزز صفوف “لوصيكا” بدءا من الموسم القادم، علما أن عقده مع الفريق الدكالي مازال مستمرا لمدة موسم واحد.

واقترن صاحب 27 عاما بصفقة تبادلية بين الدفاع الجديدي والوداد الرياضي، ينتقل بموجبها الظهير الأيسر للفريق البيضاوي، مقابل التحاق أنس الأصباحي بفارس دكالة، غير أن الصفقة لم يكتب لها النجاح.

وسبق للكرو أن خاض تجربة احترافية بالدوري السعودي رفقة نادي النصر، الذي جاوره في فترة إعارة، قبل أن يعود للدفاع عن ألوان الدفاع الحسني الجديدي.