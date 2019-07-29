آرسنال يسعى للتعاقد مع مدافع يوفنتوس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أفادت تقارير صحفية، بأن آرسنال الإنجليزي يستهدف إبرام صفقة دفاعية من يوفنتوس الإيطالي خلال فترة الانتقالات الصيفية، حيث يعاني من أزمة كبيرة في هذا المركز نظرًا لإضراب كوسيلني وإصابة روب هولدينغ في الركبة.

وذكرت صحيفة "مترو" نقلا عن تقارير إيطالية، أن آرسنال مهتم بضم دانيلي روجاني مدافع السيدة العجوز، والذي تقلصت فرص مشاركته مع الفريق بعد التعاقد مع قائد أياكس ماتياس دي ليخت.

وشارك روجاني الموسم الماضي مع البيانكونيري في 20 مباراة بمختلف المسابقات، وتُقدر قيمته الحالية بحوالي 40 مليون يورو.

وأشار التقرير، إلى أنه من غير المُحتمل أن يكون آرسنال قادرًا على جمع الأموال وضم روجاني بشكل نهائي، ولذلك سيتم اللجوء إلى ضمه على سبيل الإعارة، لكن ذلك سيتوقف على مدى ملائمة المدافع المُخضرم جورجيو كيليني والذي يُعاني حاليًا من إصابة في ربلة الساق.

يُذكر أن تشيلسي قد تقدم بعرض لروجاني الصيف الماضي، حين كان يقوده فنيًا ماوريسيو ساري، المدير الفني الحالي للسيدة العجوز، والذي يثق في موهبة روجاني حيث عملا سويًا في نادي إمبولي من قبل.