برشلونة يرفض عرض مانشستر سيتي لضم لاعبه

القدس - بواسطة محمد عز العرب - ذكرت تقارير صحفية، أن مانشستر سيتي حاول الحصول على خدمات لاعب برشلونة الإسباني، نيلسون سيميدو، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقالت صحيفة "سبورت"، إن مانشستر سيتي تواصل مع إدارة برشلونة في الأيام الأخيرة، للاستفسار عن وضع سيميدو.

وأضافت الصحيفة أن البارسا أكد للسيتي أنه غير مستعد للتفاوض، وأن النادي الإنجليزي إذا أراد ضم اللاعب، فعليه دفع 100 مليون يورو، قيمة الشرط الجزائي في عقده.

وأشارت إلى أن خورخي مينديز، وكيل أعمال سيميدو، كان له دور في اهتمام مانشستر سيتي، بعدما تعثرت مفاوضات نقل جواو كانسيلو لاعب يوفنتوس إلى صفوف السيتيزنز.

ورفضت إدارة البارسا العديد من العروض هذا الصيف لرحيل سيميدو، الذي جذب أيضا اهتمام باريس سان جيرمان وأتلتيكو مدريد، لكن دون جدوى، حيث يرى النادي الكاتالوني أنه لاعب لا غنى عنه في تشكيلة الفريق.