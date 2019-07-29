ادارة الطلبة تنهي تعاقدها مع المدرب علي هادي

وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تعلن انهاء تعاقدها مع الكابتن علي هادي في اجتماعها الطارئ الذي عقد اليوم".

واوضح ان "قرار الادارة بعد مفاوضات المدرب مع ادارة نادٍ اخر"، مشيراً الى ان "الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تتقدم بالشكر والتقدير للمدرب علي هادي على جهوده التي بذلها في الفترة السابقة".



واتم النادي بيانه، ان "ادارة النادي لديها خيارات عديدة وستناقش اختيار مدرب جديد في الساعات المقبلة لقيادة كرة الانيق في الموسم الكروي المقبل".