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ادارة الطلبة تنهي تعاقدها مع المدرب علي هادي

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2019-07-28 | 23:13

ادارة الطلبة تنهي تعاقدها مع المدرب علي هادي

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اعلنت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، تعاقدها مع المدرب علي هادي بعد ما يقارب شهرين من توليه قيادة الفريق.
وذكر النادي في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه، ان "الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تعلن انهاء تعاقدها مع الكابتن علي هادي في اجتماعها الطارئ الذي عقد اليوم".

واوضح ان "قرار الادارة بعد مفاوضات المدرب مع ادارة نادٍ اخر"، مشيراً الى ان "الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تتقدم بالشكر والتقدير للمدرب علي هادي على جهوده التي بذلها في الفترة السابقة".


واتم النادي بيانه، ان "ادارة النادي لديها خيارات عديدة وستناقش اختيار مدرب جديد في الساعات المقبلة لقيادة كرة الانيق في الموسم الكروي المقبل".
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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