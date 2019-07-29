ادارة الطلبة تنهي تعاقدها مع المدرب علي هادي

2019-07-28 | 23:13
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اعلنت الهيئة الادارية لنادي الطلبة الرياضي، تعاقدها مع المدرب علي هادي بعد ما يقارب شهرين من توليه قيادة الفريق.
واوضح ان "قرار الادارة بعد مفاوضات المدرب مع ادارة نادٍ اخر"، مشيراً الى ان "الهيئة الادارية لنادي الطلبة، تتقدم بالشكر والتقدير للمدرب علي هادي على جهوده التي بذلها في الفترة السابقة".
واتم النادي بيانه، ان "ادارة النادي لديها خيارات عديدة وستناقش اختيار مدرب جديد في الساعات المقبلة لقيادة كرة الانيق في الموسم الكروي المقبل".
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