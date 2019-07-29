الف تذكرة مجانية و20 حافلة لنقل الجماهير في افتتاح غرب آسيا

ونشر الوزير عبر صفحته الشخصية على "فيسبوك" انه "قررنا منح الف تذكرة مجانية مع توفير 20 حافلة لنقل الجماهير من مقر وزارة الشباب والرياضة الى ملعب كربلاء الدولي لحضور حفل افتتاح بطولة غرب اسيا ومباراة منتخبنا امام لبنان والعودة بعدها للعاصمة في نفس اليوم".

وتابع "امنياتنا ان يوفق العراق في تنظيم وتقديم بطولة تليق بمكانتنا الاقليمية بين دول غرب القارة"، مذيلاً منشوره بهاشتاغ "#مرحبتين_عيوني".

وستقام مباراة الافتتاح بين العراق ولبنان يوم الثلاثاء المقبل.