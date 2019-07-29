184 قتيلا حصيلة احتجاجات السودان منذ اندلاعها

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال وكيل وزارة الصحة السودانية، سليمان عبدالجبار، إن الحصيلة الكلية لضحايا الاحتجاجات منذ اندلاعها في 19 ديسمبر/كانون الأول وحتى مطلع يوليو/تموز بلغت 184 قتيلا.
وأوضح عبدالجبار، في مؤتمر صحفي، أن الولايات شهدت سقوط 30 قتيلا، فيما شهدت العاصمة الخرطوم مقتل 154 شخصا.
وقال وكيل وزارة الصحة السودانية، إن التقرير النهائي للوزارة سجل 4 قتلى في ولاية غرب دارفور، و3 بالشمالية، و6 بالنيل الأبيض، و7 بنهر النيل، و8 بالقضارف، و1 بكسلا، و1 بالبحر الأحمر.
وأشار إلى أن هذا العدد يشمل العسكريين والمدنيين ووفيات الطلق الناري والأسباب الأخرى.
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