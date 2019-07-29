فيديوجراف.. الأزمات تضرب الزمالك قبل ديربي العاصمة أمام الأهلي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - تضرب الأزمات فريق الزمالك قبل مواجهة الغريم التقليدي الأهلي، في مباراة القمة بالدوري المصري رقم 118 عبر التاريخ.

ويستضيف الأهلي نظيره الزمالك في الجولة الأخيرة من المسابقة، يوم الأحد على استاد برج العرب بالإسكندرية، بدون حضور جماهيري.

وتوج الأهلي بلقب الدوري هذا الموسم للمرة رقم 41 في تاريخه، بعد أن رفع رصيده إلى 77 نقطة في صدارة ترتيب المسابقة، بفارق 5 نقاط عن الزمالك الوصيف.

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وانتهت مباراة الدور الأول بين الفريقين التي أقيمت أيضا باستاد برج العرب بالتعادل السلبي بدون أهداف، نهاية شهر مارس/آذار الماضي.

ويبحث الزمالك عن فوز معنوي لتعويض خسارته لقب الدوري، فيما يأمل الأهلي تأكيد أحقيته بالبطولة من خلال تحقيق الانتصار.

ويستعرض الفيديوجراف التالي أبرز الأزمات التي تضرب الزمالك قبل مواجهة الأهلي المرتقبة.