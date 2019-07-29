ترامب يعلن تعيين جون راتكليف مديرا للاستخبارات الوطنية

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الأحد، أن مدير الاستخبارات الوطنية دان كوتس سيترك منصبه في 15 أغسطس/آب المقبل، وسيخلفه في المنصب جون راتكليف.

وقال ترامب في تغريدة عبر حسابه بموقع "تويتر" يسعدني أن أعلن تعيين عضو الكونجرس الجمهوري جون راتكليف الذي يحظى باحترام كبير مديرا للاستخبارات الوطنية".

كانت وكالة أنباء بلومبرج قد نقلت في وقت سابق الأحد عن مصدرين مطلعين -لم تكشف النقاب عن هويتهما- قولهما إن كوتس سيستقيل بسبب اختلافه مع بعض رؤى الرئيس ترامب فيما يتعلق بالأمن القومي.