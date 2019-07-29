جريمة حوثية جديدة ضد أطفال تعز اليمنية

قتل وأصيب 4 أطفال، مساء الأحد، في قصف إرهابي شنته مليشيا الحوثي الانقلابية على الأحياء السكنية في مدينة تعز، جنوبي اليمن، وذلك في هجوم هو الثاني خلال ساعات.

وقالت مصادر حقوقية يمنية، إن مليشيا الحوثي المدعومة من إيران عاودت استهداف الأحياء السكنية وقصفت بالمدفعية الثقيلة حي "الروضة" وسط مدينة تعز.

وأسفر القصف عن مقتل طفل وإصابة 3 آخرين، بينهم طفلة أصيبت بجروح بالغة الخطورة، حسب المصادر.

وتعد مجزرة مليشيا الحوثي هي الثانية خلال 24 ساعة، والتي استهدفت بشكل مباشر تجمعات الأطفال في الأحياء المكتظة بالسكان في تعز.

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والسبت، أسفر قصف مدفعي لمليشيا الحوثي استهدف حي "الحميرا" في مديرية صالة، عن إصابة 5 أطفال، 2 منهم حالتهما خطرة.

واستنكر تحالف رصد الحقوقي اليمني، الجرائم الحوثية، وقال إن مليشيا الحوثي تواصل استهداف الأحياء السكنية ما يتسبب في سقوط ضحايا أغلبهم من الأطفال والنساء.

ومنذ مطلع العام الجاري، سقط أكثر من 50 مدنيا بين قتيل وجريح في المدينة بنيران مليشيا الحوثي الإرهابية.



وتفرض المليشيا الحوثية حصارا خانقا على المدنيين في تعز منذ 4 سنوات وتمنع وصول الإمدادات الطبية والإغاثية.

وأعرب المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن جريفيث، في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، عن أمله في فتح منفذ إنساني واحد على الأقل في تعز.