مقتل 3 أشخاص في إطلاق نار بمقاطعة "فار" جنوبي فرنسا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - ذكرت مصادر إعلامية ،الأحد، إن 3 أشخاص قتلوا في إطلاق نار بمقاطعة "فار" الواقعة جنوبي فرنسا. وأضافت المصادر، أن الجاني فر من مكان إلى الحادث إلى جهة مجهولة.

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