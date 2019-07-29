رئيس الإمارات ونائبه ومحمد بن زايد يهنئون بوريس جونسون

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - بعث الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، الأحد، برقية تهنئة إلى بوريس جونسون وذلك بمناسبة انتخابه رئيسا لوزراء بريطانيا.

كما بعث الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية، برقيتي تهنئة مماثلتين إلى جونسون.

والثلاثاء الماضي، أعلن حزب المحافظين في بريطانيا، فوز بوريس جونسون، بزعامته ليبدأ في تشكيل الحكومة الجديدة، خلفاً لتيريزا ماي.

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وحسم جونسون المنصب لصالحه، بعد تصويت شارك فيه نحو 160 ألف عضو في الحزب.

ويرى جونسون أنه يمكن لبريطانيا الخروج من الاتحاد الأوروبي عبر إبرام اتفاق للتجارة الحرة، يلغي بدوره الحاجة لخطوات أخرى مثلت عقبة بين الطرفين خلال الفترة الماضية.

ونهاية شهر مايو/أيار الماضي، أعلن وزير خارجية بريطانيا السابق بوريس جونسون، ترشحه ليكون أبرز خلفاء رئيسة الوزراء المستقيلة تيريزا ماي.