رئيس نيجيريا يأمر بعملية جوية وبرية لمطاردة إرهابيين

أمر رئيس نيجيريا محمد بخاري، مساء الأحد، بشن طلعات جوية وعملية برية لمطاردة منفذي هجوم إرهابي استهدف جنازة وأسفر عن مقتل 65 شخصا وإصابة 10 آخرين.

ونفذت عناصر تابعة لتنظيم بوكو حرام، أمس السبت، هجوما إرهابيا استهدف جنازة، بحسب محمد بولاما مدير الحكومة المحلية في ولاية مايدوجوري التي شهدت الهجوم الإرهابي.

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وقال بولاما، إن عناصر الجماعة الإرهابية وصلوا على متن 3 دراجات نارية وفتحوا النار على مجموعة رجال عائدين من قرية قريبة من مدينة مايدوجوري، حيث شاركوا في جنازة بمنطقة نغانزاي، على بعد 90 كلم من العاصمة الإقليمية للولاية.

وينشط تنظيم بوكو حرام الإرهابي في دول غرب أفريقيا، حيث يهاجم القرى بانتظام، وينهب عناصره الطعام ويحرقون المنازل.



وأسفرت الهجمات الإرهابية المستمرة في نيجيريا، منذ عقد، عن مقتل 27 ألف شخص وتشريد نحو مليونين.