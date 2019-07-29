الان تتابع قتلى وجرحى في إطلاق نار جنوب فرنسا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 32 دقيقة - 12:57 ص, 29 يوليو 2019 م التعليقات: 0 سقط 3 قتلى في إطلاق نار قرب تولون جنوب فرنسا وفر الجاني إلى جهة مجهولة، وفق تقارير إعلامية.

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