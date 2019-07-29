الان تتابع ترامب: مدير المخابرات الوطنية سيغادر موقعه و سيحل محله نائب جمهوري والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل نشر قبل 58 دقيقة - 12:31 ص, 29 يوليو 2019 م التعليقات: 0 تعرف عليه الخليج 365-متابعات قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم، الأحد، إن دان كوتس مدير المخابرات الوطنية الأمريكية سيغادر منصبه الشهر القادم، وإنه سيعين النائب الجمهوري جون راتكليف ليحل محله.

وقال ترامب على تويتر “يسعدني أن أعلن أنني سوف أعين جون

راتكليف عضو الكونجرس الذي يحظى باحترام كبير مديرا للمخابرات

الوطنية”.

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