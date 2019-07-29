الان تتابع “الجرب” يضرب ميليشيات النظام السوري في ريف حمص الشرقي والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أصيب العشرات من عناصر النظام السوري والميليشيات التابعة له في ريف حمص الشرقي بالجرب ما دفع الميليشيات الإيرانية لإصدار قرار يقضي بمنع احتكاك مقاتليها بالمرضى خشية العدوى. وأفادت مصادر محلية بأن قرابة 70 عنصراً من نظام الأسد متمركزين في الثكنات العسكرية داخل مدينة “السخنة” بريف حمص الشرقي قد أُصيبوا بمرض الجرب بسبب انتشار الأوساخ وانعدام النظافة وقلة المياه المخصصة للاستحمام. وأشارت إلى الإهمال الكبير من قِبل النظام والذي ساهم في انتشار المرض.

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