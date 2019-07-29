الإثنين .. بدء التحقيق مع آخر وزير للعدل في عهد بوتفليقة

يبدأ الديوان الجزائري المركزي لقمع الفساد، الإثنين، التحقيق مع وزير العدل السابق الطيب لوح الممنوع من السفر، إثر ورود اسمه في وقائع ذات طابع جزائي تتعلق بالفساد.

ونقلت مراسل إرم نيوز عن مصادر على صلة بالملف، أن أولى جلسات التحقيق مع آخر وزير للعدل في عهد الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، ستشمل صفقة الأساور الإلكترونية التي أعلنت عنها حكومة رئيس الوزراء الموقوف أحمد أويحيى في كانون الثاني/يناير 2018.

وستشمل التحقيقات مع لوح عدة قضايا فساد برزت إبان توليه وزارة العدل بين الحادي عشر أيلول/سبتمبر 2003 و31 آذار/مارس الماضي.

وسيكون ”الطيب لوح“ مدعوًا لتحمّل مسؤولياته السياسية والقانونية عما انتاب الولاية الرابعة للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، من ”وقائع فساد“ جرّت عشرات الوزراء، والمحافظين، ورجال الأعمال، إلى المتابعات القضائية منذ منتصف شهر أيار/مايو المنقضي.

وبات واضحًا أنّ تكليف محكمة سيدي أمحمد لمختار لخضاري المدير المركزي السابق في وزارة العدل بالتحقيق مع الطب لوح، لم يأت اعتباطًا، بل بناءً على الحنكة الكبيرة للرجل الذي سبق له أن قاد باقتدار التحقيقات في ملفات ”مجمع الخليفة المصفى“، فضلًا عن قضيتي مجمع سوناطراك 1 و2.

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ويتردّد بقوة أنّ لخضاري أحرج الطيب لوح، على نحو دفع بوزير العدل السابق لإصدار قرار بإحالة المدير الحالي لديوان قمع الفساد، على إجازة مدفوعة الأجر لفترة جاوزت الست سنوات.

ويُنتظر أن يهتم التحقيق مع الطيب لوح، بعلاقته مع الجنرال المُقال عبد الغالي بلقصير، تبعًا لتجاوز تلك العلاقة بشكل واسع النطاقين المهني والرسمي.

وقام لوح بتعيين حرم عبد الغالي بلقصير (فتيحة بوخرص) في منصب رئيسة مجلس قضاء محافظة تيبازة (90 كلم غرب العاصمة الجزائر)، وحصل ذلك مباشرة بعد تولي لوح منصب وزير العدل مطلع خريف 2013.

وظلت فتيحة بوخرص بلقصير تهدد القضاة بإجراءات عقابية، غداة التحاقهم بحراك 22 شباط/فبراير الماضي، وهو ما أشعل غضب القضاة على حرم الجنرال المُقال، قبل أن يتم إنهاء مهامها في العاشر حزيران/يونيو الأخير.

وسيتطرق التحقيق مع الطيب لوح إلى امتياز ”العطلة الاستثنائية“ الذي استفادت منه حرم الجنرال بلقصير، في ظروف لا تزال ”غامضة“، وسط اتهامات للقاضية المعزولة وزوجها بتشكيل ”إمبراطورية فساد“ في محافظة تيبازة.