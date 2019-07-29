تسجيل نيويورك تايمز يكشف عن علاقة السفير القطري في الصومال بالتنظيمات الإسلامية

بدأت تخرج للعلن خفايا الدور القطري في الصومال بعد أن تكشف الإرهاب القطري للعالم كله من خلال المكالمة الهاتفية المسربة بين سفير قطر في الصومال حسن بن حمزة، ورجل الأعمال القطري خليفة المهندي، والتي أكدا فيها تورط بلادهما في تفجير بوصاصو مايو الماضي، من أجل تعزيز مصالح قطر في الصومال.

وفضحت مصادر صومالية أذرع قطر في الصومال، وأدوارهم الغامضة، وكيفية استغلالهم للمعونات وأعمال الإغاثة لتمويل أنشطة الدوحة المشبوهة، وأجابت على السؤال الملح: ما هي أهداف قطر من تدخلاتها في الصومال؟

يؤكد قيادي سياسي صومالي بارز أن قطر تهدف من تدخلاتها في الصومال أن يكون لها تواجد في منطقة مهمة للملاحة الدولية، وهي منطقة القرن الإفريقي وساحل البحر الأحمر، وتعزيز مصالحها الاقتصادية، عبر تقديم التسهيلات والخدمات اللوجستية للسفن المارة بتلك المنطقة من خلال الموانئ الصومالية، واستغلال الساحل الصومالي للوصول لأسواق جديدة في إفريقيا وأوروبا، ومحاولة تعويض الخسائر الجمة التي أصابت اقتصادها عقب قرار الرباعي العربي بمقاطعتها.