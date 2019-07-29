الجيش الليبي يقطع طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة

أعلن الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري إن الجيش قطع طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة.

وقال المسماري في حديث لبرنامج العربية الليلة على قناة العربية إنه تم سحب بعض وحدات الجيش من محاور في طرابلس حفاظا على سلامة المدنيين.

وأردف المسماري أن خطة الجيش لدخول العاصمة طرابلس تجري كما هو مخطط.

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وكان مراسل "العربية"، قد أفاد يوم السبت، بأن طيران الجيش الوطني الليبي استهدف، مواقع تابعة لحكومة الوفاق في سرت ومصراتة.

وأشار المراسل إلى أن 7 غارات جوية ضربت أهدافا عسكرية للوفاق بمدينة مصراتة الليبية، وأن قصف سلاح الجو استهدف عدة أهداف بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المسير ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة مصراتة والكلية الجوية بالمدينة.

وتابع أن قصفا جويا نفذه الجيش الوطني الليبي لأول مرة على مواقع لميليشيات الوفاق في المنطقتين.