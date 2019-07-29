إمام إيراني يكشف دورعملاء قطر في الكونجرس الأمريكي لإستهداف السعودية والإمارات

كشف إمام أسترالي، إيراني الأصل عن خيوط مؤامرة تقودها قطر عن طريق عملائها في الكونجرس الأمريكي للنَّيْل من السعودية والإمارات، وتشويه سمعتهما.

وقال الإمام محمد توحيدي الذي يُلقَّب بإمام السلام، على حسابه في تويتر، "أن الكشف عن القضية غير القانونية سيكون أحد أهم المواضيع التي يطرحها في موقع التدوينات القصيرة" .. مضيفًا بأنه يستند لمصادر قوية وأنه على استعداد للذهاب إلى أبعد حد مع هذا الأمر، حتى لو كان مطلوبًا منه الشهادة في الكونجرس.

وأشار الإمام الإيراني في تغريداته إلى حسابات العضوتين في الكونجرس، الهام عمر ورشيدة طليب والناشطة الحقوقية الأمريكية من أصل فلسطيني، ليندا صرصور، وهو ما أعتبره مراقبون أنه تلميح إلى عملاء قطر في الكونغرس .

وفي سياق تغريداته لفت "توحيدي" إلى أن عضوة الكونجرس إلهان عمر تتواصل بشكل غير مباشر وفردي مع مجموعة قريبة من أمير قطر تميم بن حمد، وحددهم بالأسماء، هم: الإعلامي عبدالله العذبة، وسيف بن أحمد آل ثاني رئيس مجلس إدارة المدينة الإعلامية مدير مكتب الاتصال الحكومي بقطر، علاوة على عبدالرحمن بن حمد الرئيس التنفيذي للمؤسسة القطرية للإعلام.

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وأوضح "توحيدي" أن هذه العضوة أكدت لمجموعة الأشخاص التابعين لأمير قطر أن التحقيقات الأخيرة في قضاياها لن تنتهي بشكل جيد، وتعمل على استقطاب أشخاص لتضع قضاياها جانبًا.

وتابع قائلاً في تغريدة جديدة في إطار السلسلة بأن إلهان عمر، بالتعاون مع ناشطة فلسطينية من بروكلين (ليندا صرصور)، خططتا لتشويه الإمارات والسعودية، وذلك من خلال الاستعانة بالمنصات الإعلامية التابعة لقطر، وهي شبكة "الجزيرة" وموقع "ميدل إيست أي"، وذلك بالادعاء كذبًا أن كل من ينتقد (إلهان عمر) يتقاضى الأموال من السعودية والإمارات، وإلصاق تهمة زائفة بالإمام "توحيدي" بتلقيه الأموال من الرياض وأبوظبي لانتقادها.

ولفت "توحيدي" إلى أن قطر قدمت معلومات بطريقة غير قانونية للمحقق الأمريكي روبرت مولر، الذي كان معنيًّا بالتحقيق في قضية التدخُّل الروسي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية الأخيرة، وذلك من خلال مجموعة "العذبة" وشركاه. كما تحاول المجموعة القطرية إفساد علاقة دونالد ترامب الابن وجاريد كوشنر مستشار الرئيس الأمريكي.

وهدَّد إمام السلام - كما يحلو للإعلام تسميته - بإبراز المزيد من الأدلة على التدخُّل القطري في الكونجرس الأمريكي إذا قررت عضوتا الكونجرس المضي قُدمًا في خطتهما بتشويه صورته، وإتهام السعودية والإمارات بدعمه؛ للنيل من سمعته وسمعة البلدين إعلاميًّا ودوليًّا، وخلق حالة حرب بين الطرفين (السعودية والإمارات من جهة، وقطر من جهة أخرى) في واشنطن عن طريق "توحيدي".