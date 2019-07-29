شكرا لقرائتكم غارة جوية للجيش الليبي على معسكر النقلية جنوب طرابلس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - قالت مصادر العربية، اليوم الاثنين، إن سلاج الجو الليبي نفذ غارة على معسكر "النقلية" جنوب طرابلس، كما أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري للعربية أن قوات الجيش وصلت إلى طريق "القَرَه بُوللي" "الجربولي" الذي يقطع خطوط المواصلات بين القاعدة الرئيسية للإمداد بالمقاتلين من مصراته إلى طرابلس وأنه صدرت أوامر لوحدات من الجيش بالتراجع خوفا على حياة المدنيين.

وأكد المسماري أن خطة الجيش لدخول العاصمة طرابلس تجري كما هو مخطط.

وكان مراسل "العربية"، قد أفاد يوم السبت، بأن طيران الجيش الوطني الليبي استهدف، مواقع تابعة لحكومة الوفاق في سرت ومصراتة.

وأشار المراسل إلى أن 7 غارات جوية ضربت أهدافا عسكرية للوفاق بمدينة مصراتة الليبية، وأن قصف سلاح الجو استهدف عدة أهداف بينها غرفة التحكم بالطيران التركي المسير ومنظومة الدفاع الجوي بقاعدة مصراتة والكلية الجوية بالمدينة.

وتابع أن قصفا جويا نفذه الجيش الوطني الليبي لأول مرة على مواقع لميليشيات الوفاق في المنطقتين.

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من جهة أخرى، أفادت الأنباء عن استهداف غرفة عمليات تابعة للقوات التركية التي تتحكم بالطيران المسيّر في تلك المنطقة، وأيضا غرفة عمليات أخرى، ومستودعات ذخائر.

وأضافت أنه تم سماع دوي انفجارات عنيفة بمدينة مصراتة غرب البلاد، مع تحليق مكثف لطائرات مسيرة للوفاق فوق مدينة ترهونة وغربها.

وكان قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر قد قال إن "هدفنا هو تحرير كامل الأراضي الليبية"، مؤكدا أنه سيتم الاحتفال قريبا بالنصر بتحرير العاصمة طرابلس.

وأفصح حفتر في كلمة ألقاها الأربعاء: "سنرفع راية النصر في قلب العاصمة طرابلس قريباً"،مشيراً إلى أن"طرابلس ستصبح مدينة السلام وتستعيد دورها عاصمة لكل الليبيين".

ودعا حفتر الجيش للحفاظ على الليبيين عند دخول العاصمة طرابلس، كما حثه على الحفاظ على المرافق العامة في طرابلس.