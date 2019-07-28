تريند الموجز| الأهلي بطل الدوري والقمة..والزمالك يقيل جلال والأخير يرد.. ومرتضى يعاقب نجم الفريق بالبيع..وغضب بعد ظهور دينا بالمايوه مع الهضبة.. وساويرس ينفعل

إعداد: ضياء السقا

نشر موقع "الموجز" خلال الساعات الماضية عدة أخبار وموضوعات في مختلف المجالات، نالت اهتمام القراء، وحققت تفاعلا كبيرا، وأصبحت "تريند" على السوشيال ميديا، وكان أهمها، الأهلي ’’البطل‘‘ يهزم الزمالك ’’الوصيف‘‘ بعد خطأ فادح من ’’عماد السيد‘‘.. ومرتضى منصور يُقيل خالد جلال.. ورد ناري من مدرب الزمالك، وبعد إقالة خالد جلال.. الزمالك يعرض نجم الفريق للبيع، والهضبة ودينا الشربيني تريند مصر.. انتقادات حادة لظهور الفنانة بمايوه مكشوف.. وساويرس ينفعل على مغرد.

وفيما يلي تفاصيل أخبار الترند:-

الأهلي ’’البطل‘‘ يهزم الزمالك ’’الوصيف‘‘ بعد خطأ فادح من ’’عماد السيد‘‘ (فيديو)

حقق الأهلي فوزا مستحقا على الزمالك بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما، مساء الأحد، على ملعب برج العرب بالإسكندرية، في الجولة الأخيرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

أحرز النجم التونسي، علي معلول هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 58، بعد متابعة لكرة سقطت من يد عماد السيد حارس الزمالك، في خطأ فادح.

وانتهى الشوط الأول من القمة 118، بالتعادل السلبي، وجاء متوسط المستوى، ولم يشهد إلا هجمة وحيدة خطيرة كانت لصالح الزمالك، في الدقيقة السابعة، حيث مرر فرجاني ساسي كرة متقنة وضعت محمد إبراهيم في مواجهة محمد الشناوي، لكن حارس الأهلي خرج ببراعة وانقذ مرماه.

وفي الشوط الثاني، شهدت الدقيقة 47 ثاني أخطر فرصة للزمالك، بعد أن تصدى الشناوي لعرضية خطيرة من النقاز، لترتد الكرة لتصل لعمر السعيد الذي سددها في السماء أعلى المرمى الخالي.

وفي الدقيقة 77، اخترق رمضان صبحي من الجهة اليمني ووصل بسرعته العالية منطقة الجزاء ومرر عرضية لصالح جمعة لكن الأخير وضعها بغرابة بجوار المرمى.

وطرد حكم المباراة أحمد سيد زيزو في الدقيقة الأخيرة من المباراة بعد اعتراضه بشكل غير لائق عليه.

ورفع الأهلي رصيده لـ80 نقطة، في الصدارة، يليه الزمالك بـ 72 نقطة.

وكان النادي الأهلي قد حقق لقب بطولة الدوري، للمرة الرابعة على التوالي، والـ41 في تاريخه، عقب فوزه على ضيفه المقاولون العرب (3-1)، في المباراة التي جرت بينهما، الأربعاء الماضي، على استاد "برج العرب" بالإسكندرية.

وحسم الأهلي اللقب، قبل مواجهة الزمالك في ختام الدوري، لتصبح تحصيل حاصل.

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مرتضى منصور يُقيل خالد جلال.. ورد ناري من مدرب الزمالك

أعلن المستشار مرتضى منصور، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، إقالة خالد جلال من تدريب الفريق الأبيض.

جاء ذلك بعد ضياع بطولة الدوري، والخسارة من الأهلي في مباراة القمة.

وأكد منصور، أنه سيتم التعاقد مع مدير فني أجنبي خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، قال خالد جلال إنه لا يعلم أي شيئ عن الإقالة، مؤكدا: "محدش بلغني بحاجة".

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وأضاف جلال في تصريحات نقلها ’’الوطن سبورت‘‘ أثناء خروجه من ملعب مباراة القمة: "دوري أيه.. أنتو جبتوني عشان تخلصوا عليا".

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بعد إقالة خالد جلال.. الزمالك يعرض نجم الفريق للبيع

قرر مجلس إدارة الزمالك برئاسة المستشار مرتضى منصور، عرض محمد إبراهيم لاعب وسط الفريق للبيع.

جاء ذلك بعد تواضع مستوى محمد إبراهيم خلال مباراة القمة، والتي خسرها الأبيض.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، فإن الزمالك سيتعاقد خلال أسبوع مع مدرب أجنبي جديد، خلفا لخالد جلال، الذي تمت إقالته.

وكان مرتضى منصور، قد أعلن إقالة خالد جلال من تدريب الفريق الأبيض، بعد الخسارة من الأهلي في مباراة القمة.

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الهضبة ودينا الشربيني تريند مصر.. انتقادات حادة لظهور الفنانة بمايوه مكشوف.. وساويرس ينفعل على مغرد

أشعل الفنان عمرو دياب، والممثلة دينا الشربيني، مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات الماضية، بعد تداول رواد السوشيال ميديا مقاطع فيديو، للثنائي، في مدينة ميكونوس باليونان.

وتصدر الهضبة ودينا ترند محرك البحث الأشهر، جوجل مصر، خلال الساعات الماضة.

وظهر الفنان عمرو دياب رفقة دينا في الفيديو، وهما يرقصان على أغنية "قمرين".

وظهرت دينا الشربيني وهي ترتدي مايوه باللون الأبيض، وعليه كاش مفتوح في إحدى جزر اليونان، مما عرض الفنانة لانتقادات حادة بسبب ملابسها المكشوفة.

ساويرس ينفعل على مغرد بسبب دينا

وفي سياق متصل، انفعل رجل الأعمال نجيب ساويرس، على أحد متابعيه، بعدما انتقد علاقة عمرو دياب بدينا الشربيني، وظهورهما معا دون وجود أي علاقة رسمية تجمعهما.

وكتب أحد رواد تويتر: "مين يرضى اخته او بنته تبقى في موقف دينا الشربيني مع عمرو دياب بدون علاقة رسمية ؟ هتفرح يعني تبقي راجل لما بنتك او اختك تبقى مرافقة واحد كده عادي، مش فاهم الناس الموضوع ماشي معاهم ازاي كده عادي هو المشهور ده مهما كان ليه حق يعمل اي حاجه فوق الأعراف والدين والاصول؟".

ورد عليه ساويرس منفعلا: "وانت مالك لا هى أختك ولا انت أخوها خليك فى اللى يخصكً محدش وكلك عنه و المحاسب ربنا مش انت".

وكان الهضبة قد أحيى الهضبة حفلا غنائيا، 25 يوليو الماضي، بجزيرة ميكونوس اليونانية.

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