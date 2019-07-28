الشرطة الروسية أعلنت توقيف أكثر من ألف شخص خلال تظاهرة في موسكو

أعلنت الشرطة الروسية "توقيف 1074 شخصًا في موسكو، لـ"ارتكابهم مخالفات مختلفة خلال تظاهرة غير مسموح بها في وسط العاصمة".
وكان قد أفاد مرصد التظاهرات "او في دي انفو" في وقت سابق، بأنّ "الشرطة الروسية اعتقلت 211 شخصًا على الأقل تجمّعوا في موسكو، للمطالبة بانتخابات محلية حرّة ونزيهة".
وكان قد نزل آلاف الأشخاص إلى الشارع للمشاركة في التظاهرة، بعدما رفضت السلطات السماح للمعارضة ومرشحين مستقلين بالترشح لانتخابات مجلس بلدية موسكو.
كما أنّ قوات الأمن دهمت منازل ومقرّات عدد من المرشحين الّذين أبطلت ترشيحاتهم.
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