بن علوي بعد لقائه شمخاني: على كل الدول مراعاة قوانين مضيق هرمز

أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي خلال لقائه أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني ​علي شمخاني​ أنه "يجب الاستفادة من التجارب السابقة لمنع إثارة التوترات وعدم اتخاذ خطوات عسكرية تزيد من عدم الاستقرار"، مشيراً إلى أنه "على كل الدول مراعاة قوانين ​مضيق هرمز​ والابتعاد عن كل إجراء يأزم الوضع في المنطقة".

وكانت قد أفادت وزارة الخارجية العمانية صباح اليوم بأن "وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة"، مشيرةً إلى أن "الزيارة ستشهد بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا".