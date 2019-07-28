أكد وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي خلال لقائه أمين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني أنه "يجب الاستفادة من التجارب السابقة لمنع إثارة التوترات وعدم اتخاذ خطوات عسكرية تزيد من عدم الاستقرار"، مشيراً إلى أنه "على كل الدول مراعاة قوانين مضيق هرمز والابتعاد عن كل إجراء يأزم الوضع في المنطقة".
وكانت قد أفادت وزارة الخارجية العمانية صباح اليوم بأن "وزير خارجية سلطنة عمان، يوسف بن علوي وصل إلى العاصمة الإيرانية طهران، لبحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة"، مشيرةً إلى أن "الزيارة ستشهد بحث آخر التطورات الإقليمية الجارية في المنطقة حاليا".
كانت هذه تفاصيل خبر بن علوي بعد لقائه شمخاني: على كل الدول مراعاة قوانين مضيق هرمز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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