إحراق نفايات في بلدة بخعون

أحرق مجهولون أكوام نفايات في بلدة بخعون، ما أدى الى انبعاث الدخان الأسود والروائح الكريهة ودفع سكان المنازل القريبة إلى إغلاق النوافذ، رغم الطقس الحار.
وعمل عناصر الدفاع المدني وبلدية بخعون على اخماد الحريق قبل تمدده.
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