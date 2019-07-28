إحراق نفايات في بلدة بخعون

أحرق مجهولون أكوام ​نفايات​ في بلدة بخعون، ما أدى الى انبعاث الدخان الأسود والروائح الكريهة ودفع سكان المنازل القريبة إلى إغلاق النوافذ، رغم ​الطقس​ الحار.

وعمل عناصر ​الدفاع المدني​ و​بلدية بخعون​ على اخماد الحريق قبل تمدده.