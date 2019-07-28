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إحراق نفايات في بلدة بخعون

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أحرق مجهولون أكوام ​نفايات​ في بلدة بخعون، ما أدى الى انبعاث الدخان الأسود والروائح الكريهة ودفع سكان المنازل القريبة إلى إغلاق النوافذ، رغم ​الطقس​ الحار.

وعمل عناصر ​الدفاع المدني​ و​بلدية بخعون​ على اخماد الحريق قبل تمدده.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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