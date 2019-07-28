مروان شربل: الفساد عمود من أعمدة الدولة إذا انتصرنا عليه تنهار الدولة

أكّد الوزير السابق ​مروان شربل​، في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن "​الفساد​ عمود من أعمدة ​الدولة​، إذا انتصرنا عليه ستنهار الدولة".

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