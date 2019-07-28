فادي الجميل: الصناعة اللبنانية يمكن أن تقوم بأقله بـ 3 مليار دولار من الاستيراد

أكد رئيس ​جمعية الصناعيين​ ​فادي الجميل​ أن "مطلبنا نحن ببلد نستورد بعشرين مليار ​دولار​ ولدينا بطالة تطال 25 بالمئة من الشعب وتصل الى 36 بالمئة عند ​الشباب​ أن نساهم في 3 مليار انتاج محلي بدل ان نستورد بهذه القيمة"، مشيراً الى أن "​العجز​ هذا لا يمكن ان نستمر به، فنحن نعاني من اغراق وتهريب ومنافسة غير شرعية، تنافس مؤسساتنا الصناعية"، داعياً الى "الحد من الإغراق".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح الجميل "أننا كصناعيين قدمنا ملفات عديدة من ضمن ​منظومة​ التجارة العالمية ​وزارة الاقتصاد​ درست كل الملفات، وتم اقرار رسوم وقائية على 18 سلعة لندع ​الصناعة​ المحلية تقف على قدميها، ونحن نطالب بإجراءات اقتصادية للبلد حتى يسير".

وأكد أن "الصناعة اللبنانية تفرض نفسها عالميا سلعنا نطال البلاد الاكثر تطلبا"، مشيراً الى "أننا متقدمون بكل السلع الغذائية الحساسة، ومترو ​باريس​ تم انجازه بسيراميك لبناني"، مشدداً على "ضرورة عدم الشك بقدرات بالصناعة الوطنية".

ولفت الجميل الى "اننا لم نهجم على الاستيراد، بل نحن نقول أن الصناعة اللبنانية بكل جدارة يمكن أن تقوم بأقله بـ 3 مليار دولار من الاستيراد".