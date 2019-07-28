ابراهيم الموسوي: ما جرى في يونين مأساة إنسانية

أكد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​ابراهيم الموسوي​ أن "ما جرى في ​يونين​ مأساة إنسانية، ومدعاة للحزن والأسى، خسرنا أعزاء من أهلنا الكرام وجرح آخرون. نسأل الله الرحمة للمتوفين والشفاء للجرحى، لطالما دعونا ​الدولة​ لتفعيل حضورها ومتابعاتها، نجدد النداء لأهلنا ومجتمعنا للإحتكام إلى الشرع والقانون، وللدولة التدخل الفاعل صونا للبقاع وأهله".

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