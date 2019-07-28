النشرة: الجيش السوري يشن هجوما مباغتا على المسلحين بريف حماه سيطر على تل الملح

أفاد مراسل "النشرة" في ​سوريا​ بأن "وحدات ​الجيش السوري​ تشن هجوما مباغتا على مواقع ​الجماعات المسلحة​ ب​ريف حماه​، وتتمكن من استعادة السيطرة على تل الملح الاستراتيجي بريف الشمالي الغربي بعد ​اشتباكات​ عنيفة مع المسلحين".

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