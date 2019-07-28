قوات الجيش السوري تشن هجوما واسعا في ريف حماة وتسيطر على قرية تل الملح

نفذ ​الجيش السوري​ هجوما بريا واسعا على مواقع المسلحين في ريف محافظة حماة الغربي الشمالي، تمكن خلاله من استعادة السيطرة على قرية تل الملح الاستراتيجية.

وذكر "​المرصد السوري لحقوق الإنسان​" أن هجوم الجيش نحو تل الملح انطلق من مواقعه في مناطق كفرهود و​الجديدة​ ب​ريف حماة​ الشمالي، حيث تدور ​اشتباكات​ عنيفة بين ​القوات​ الحكومية والتشكيلات المسلحة.

ولفت المرصد إلى أن الهجوم بدأ بعد تمهيد مكثف تنفذه القوات الحكومية بالقذائف الصاروخية على مناطق ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي.