إصابة 6 أشخاص نتيجة انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابل

نقلت قناة "أريانا تي في" الأفغانية عن المتحدث بوزارة الصحة الأفغانية واحد الله ميار أن "ستة مصابين نتيجة انفجار وقع في العاصمة الأفغانية كابل، نقلوا إلى المستشفى".
وأشارت السلطات إلى أن الانفجار وقع مقابل فندق "أورانوس" قرب منطقة دوار الشهيد.
فيما أوردت "فرانس برس"، نقلا إلى مسؤول محلي، أن التفجير استهدف مكتب مرشح لمنصب نائب الرئيس الأفغاني.
ولم تعلن أي جهة حتى الآن مسؤوليتها عن الانفجار.
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