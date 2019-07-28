مقتل شخص بضربة جوية أميركية يشتبه بأنه منسق هجمات لداعش بالصومال

أعلنت القيادة الأميركية في ​أفريقيا​ في بيان، عن أن "ضربة جوية أميركية قتلت شخصا كان ينسق هجمات ميليشيا متحالفة مع ​تنظيم داعش​ في منطقة جوليس الجبلية شمال ​الصومال​.

يذكر أن ​الولايات المتحدة​ تشن ضربات جوية على نحو متكرر في الصومال دعمًا للحكومة التي تحظى بدعم ​الأمم المتحدة​ في ​مقديشو​ والتي تقاتل ​حركة الشباب​ على مدى سنوات.