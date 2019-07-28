مقتل شخص بضربة جوية أميركية يشتبه بأنه منسق هجمات لداعش بالصومال

أعلنت القيادة الأميركية في أفريقيا في بيان، عن أن "ضربة جوية أميركية قتلت شخصا كان ينسق هجمات ميليشيا متحالفة مع تنظيم داعش في منطقة جوليس الجبلية شمال الصومال.
يذكر أن الولايات المتحدة تشن ضربات جوية على نحو متكرر في الصومال دعمًا للحكومة التي تحظى بدعم الأمم المتحدة في مقديشو والتي تقاتل حركة الشباب على مدى سنوات.
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