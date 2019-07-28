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شكرا لقرائتكم خبر عن اختفاء 160 طفلا خلال عام ونصف بتركيا.. والمعارضة: يستغلون فى تجارة الأعضاء والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مواقع تركية معارضة، انتشار تجارة الأعضاء للأطفال فى تركيا، موضحة أن هذه الظاهرة تمثل حالة رعب فى الشارع التركى.
وقالت مواقع تركية معارضة، إنه بحسب إحصائيات المديرية العامة للأمن ومديرية إدارة الهجرة في تركيا، كشفت عن أن حوالي 160 طفلاً من اللاجئين اختفوا خلال عام ونصف في ظروف غامضة، تتراوح أعمارهم ما بين 10 و18 عاما.
وتابعت أنه يرحج أن يكون لاستغلالهم في تجارة الأعضاء، لافتة إلى أن هذه أرقام الحكومة ما خفي أعظم.
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