الدوحة تفضح نفسها فى تسجيلات نيو يورك تايمز.. ومحلل سعودى يكشف السبب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المحلل السياسى السعودى فهد ديباجى، أن قرار الحكومة القطرية بحظر استخدام الأجهزة الإلكترونية في شؤون العمل، يعد دليل جديد على صحة تسجيلات صحيفة نيويورك تايمز التى كشفت تورط الدوحة فى تفجيرات مقديشو. Advertisements وقال المحلل السياسى السعودى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على الشخصى على "تويتر"، إنه بعد فضح مكالمة سفيرهم بالصومال.. قطر تحظر استخدام الأجهزة الإلكترونية في شؤون العمل ، مؤكدا أن هذا دليل أكيد على صحة التسجيلات ، وهي ضمن الخطوات المتسارعة من الحكومة القطرية التي تخاف الوقوع في مثل هذه الفضيحة .

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