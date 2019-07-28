مسئول أمريكي: اصرار الديمقراطيين على اتهام ترامب بالتقصير أمر غريب وشاذ

محمد اسماعيل - القاهرة - واشنطن - (أ ش أ):

وصف القائم بأعمال كبير العاملين فى البيت الأبيض ميك مولفينى، اليوم، المحاولات التى يبذلها الديمقراطيون فى الكونجرس لتوجيه الاتهام بالتقصير الى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب على خلفية ما تردد عن تدخل روسيا لصالحه فى انتخابات الرئاسة الأمريكية عام 2016 ، بأنها " أمر شاذ وعجيب وغير مألوف".

وأضاف مولفينى، فى مقابلة حصرية أجراها معه برنامج (فوكس نيوز ساندى)، " إن المسألة لم تنته فى عقول الديمقراطيين ، وهو أمر عجيب وشاذ ، فأغلب المواطنين يعرفون أن المسألة انتهت ولكنها لم تنته فى عقول الديمقراطيين".

تجدر الاشارة الى أن نحو 100 من 235 من المشرعين الديمقراطيين فى الكونجرس يدعون الى اتهام ترامب بالتقصير أو البدء على الأقل فى التحقيقات الخاصة باتهامه بالتقصير ، فيما يصر الرئيس الأمريكى على إدانة تلك المساعى واصفا اياها بأنها مجرد مضيعة للوقت ، مؤكدا أن نتائج التحقيقات التى خلص اليها المحقق الخاص روبرت مولر انتهت الى عدم ارتكابه أي تجاوزات.