محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (أ ش أ):
قالت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، إن إدارة كابول ستشارك كفصيل سياسي في المفاوضات بين الأطراف الأفغانية وليس باعتبارها حكومة.
وأوضح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد ، في بيان نقلته اليوم وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، أن المفاوضات الأفغانية سيتم إجراؤها بمجرد تأكيد موعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.
وكان وزير الدولة الأفغاني لشئون السلام سلام رحيمي قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة تعمل على تشكيل وفد مكون من 15 عضوا للمفاوضات مع حركة طالبان، وأشار إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات ستنطلق خلال الأسبوعين المقبلين في دولة أوروبية.
كما ذكر المبعوث الأمريكي للسلام الأفغاني السفير زلماي خليل زاد أن المفاوضات بين الأطراف الأفغانية ستبدأ بعد التوصل إلى اتفاقيات بين الولايات المتحدة وطالبان.
وكتب خليل زاد ، في تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، "ستحدث تلك المفاوضات بعد أن نبرم اتفاقاتنا الخاصة ، وسيتم إجراؤها بين طالبان وفريق تفاوض وطني شامل وفعال يتألف من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية والمجتمع المدني والمرأة".
كانت هذه تفاصيل خبر طالبان: إدارة كابول ستشارك في المفاوضات كفصيل سياسي وليس كحكومة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.