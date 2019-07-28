طالبان: إدارة كابول ستشارك في المفاوضات كفصيل سياسي وليس كحكومة

محمد اسماعيل - القاهرة - كابول - (أ ش أ):

قالت حركة طالبان الأفغانية، اليوم الأحد، إن إدارة كابول ستشارك كفصيل سياسي في المفاوضات بين الأطراف الأفغانية وليس باعتبارها حكومة.

وأوضح المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد ، في بيان نقلته اليوم وكالة أنباء (خامة برس) الأفغانية، أن المفاوضات الأفغانية سيتم إجراؤها بمجرد تأكيد موعد انسحاب الولايات المتحدة من أفغانستان.

Advertisements

وكان وزير الدولة الأفغاني لشئون السلام سلام رحيمي قد صرح في وقت سابق بأن الحكومة تعمل على تشكيل وفد مكون من 15 عضوا للمفاوضات مع حركة طالبان، وأشار إلى أن الجولة الأولى من المفاوضات ستنطلق خلال الأسبوعين المقبلين في دولة أوروبية.

كما ذكر المبعوث الأمريكي للسلام الأفغاني السفير زلماي خليل زاد أن المفاوضات بين الأطراف الأفغانية ستبدأ بعد التوصل إلى اتفاقيات بين الولايات المتحدة وطالبان.

وكتب خليل زاد ، في تغريدة على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي، "ستحدث تلك المفاوضات بعد أن نبرم اتفاقاتنا الخاصة ، وسيتم إجراؤها بين طالبان وفريق تفاوض وطني شامل وفعال يتألف من كبار المسؤولين الحكوميين وممثلي الأحزاب السياسية الرئيسية والمجتمع المدني والمرأة".