الجيش الليبي يقطع طريق الإمداد الرئيسي بين طرابلس ومصراتة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة – الخليج 365:

أعلن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، اللواء أحمد المسماري، إن القوات المسلحة قطعت طريق الإمداد الرئيسي بين العاصمة طرابلس ومصراتة.

وأضاف في مؤتمر صحفي اليوم الأحد، نقله فضائية "العربية"، أنه تم سحب بعض الوحدات العسكرية من محاور في طرابلس، حفاظًا على سلامة المدنيين.

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وأكد المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي، أن خطة القوات المسلحة لدخول العاصمة طرابلس تجري كما هو مخطط.

وأعلن الناطق باسم غرفة عمليات الكرامة التابعة للجيش الليبي، العقيد محمد فرج العوامي، السبت، عن قصف موقع انطلاق طائرة تركية مسيرة استهدفت طائرة مخصصة لنقل الحجاج.

وقال العوامي في بيان صحفي، السبت، إن الطائرة المسيرة كان "يوجهها ضباط أتراك جلبهم تنظيـم الإخوان الإرهابي"، واستهدفت "طائرة نقل خصصتها القيادة العامة لنقل الحجيج من منطقة الجفرة إلى مطار بنينة الدولي للأراضي المقدسة".