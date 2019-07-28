الاحتلال يعتقل 2800 طفل فلسطيني منذ بداية العام

دعت المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان إلى إجراءات أممية فورية لتأمين حماية دولية للأطفال الفلسطينيين، استنادا إلى قرارات وتوصيات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الطفل. وكشفت المنظمة في تقرير أمس، عن أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية اعتقلت ما يقارب من 2800 طفل منذ بداية العام الحالي، أي ما نسبته 16% من مجمل الاعتقالات، ما زال منهم ما يقارب من 220 طفلا في السجون والمعتقلات الإسرائيلية بظروف قاسية وصعبة جداً.

التعذيب النفسي للأطفال

وأشارت المنظمة الحقوقية إلى عشرات الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين أثناء الاعتقال والتحقيق كالتعذيب النفسي والجسدي، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع.

وأكدت أن ممارسات إدارة سلطات الاحتلال مع الأطفال مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في السجون الإسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحقهم، وإلزامها بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية لحمايتهم.

تحمل المسؤولية

طالبت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أطراف المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، بتحمل مسؤولياتها أمام التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة، ورأت أن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين يهدد الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط ويضع المنطقة على فوهة بركان الانفجار، منوهة بدعم الدول العربية للقضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية القدس.

تدمير مشروع سياحي

على صعيد آخر، أفاد مسؤول محلي فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت، أمس، جزءا من مشروع سياحي قرب الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية.

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اعتقال فلسطينيين

ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، سبعة فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بينهم طفل، إضافة إلى سجن شاب فلسطيني من محافظة بيت لحم.

إجراءات الاحتلال ضد الأطفال

- اعتقال ما يقارب من 2800 طفل منذ بداية العام الحالي

- 220 طفلا لا يزالون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية

- تعرض الأطفال للتعذيب النفسي والجسدي والتهديد والتنكيل والترويع

- الخضوع لعشرات الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين أثناء الاعتقال والتحقيق