التعذيب النفسي للأطفال
وأشارت المنظمة الحقوقية إلى عشرات الانتهاكات التي يرتكبها الاحتلال بحق الأطفال الفلسطينيين أثناء الاعتقال والتحقيق كالتعذيب النفسي والجسدي، والتركيز على التعذيب والتهديد والتنكيل والترويع.
وأكدت أن ممارسات إدارة سلطات الاحتلال مع الأطفال مخالفة لكل الأعراف والمواثيق الدولية التي تكفل حماية هؤلاء القاصرين وتأمين حقوقهم الجسدية والنفسية والتعليمية، داعية الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الخاصة بالطفل إلى متابعة أوضاع المعتقلين القاصرين في السجون الإسرائيلية، وسماع شهاداتهم، ومحاسبة سلطات الاحتلال على جرائمها بحقهم، وإلزامها بالاتفاقيات والمواثيق والمعاهدات والقرارات الدولية لحمايتهم.
تحمل المسؤولية
طالبت قيادة منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان أطراف المجتمع الدولي ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، بتحمل مسؤولياتها أمام التصعيد الإسرائيلي في القدس المحتلة، ورأت أن العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين يهدد الأمن والسلام في منطقة الشرق الأوسط ويضع المنطقة على فوهة بركان الانفجار، منوهة بدعم الدول العربية للقضية الفلسطينية وفي مقدمتها قضية القدس.
تدمير مشروع سياحي
على صعيد آخر، أفاد مسؤول محلي فلسطيني أن قوات الاحتلال الإسرائيلي دمرت، أمس، جزءا من مشروع سياحي قرب الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس بالضفة الغربية.
اعتقال فلسطينيين
ميدانياً، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أمس، سبعة فلسطينيين من بلدة العيسوية وسط القدس المحتلة، بينهم طفل، إضافة إلى سجن شاب فلسطيني من محافظة بيت لحم.
إجراءات الاحتلال ضد الأطفال
- اعتقال ما يقارب من 2800 طفل منذ بداية العام الحالي
- 220 طفلا لا يزالون في السجون والمعتقلات الإسرائيلية
- تعرض الأطفال للتعذيب النفسي والجسدي والتهديد والتنكيل والترويع
- الخضوع لعشرات الانتهاكات بحق الأطفال الفلسطينيين أثناء الاعتقال والتحقيق
كانت هذه تفاصيل خبر الاحتلال يعتقل 2800 طفل فلسطيني منذ بداية العام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.