مؤسسة حقوقية: قانون اللجوء السياسي في قطر لحماية الإرهابيين

القاهرة (الاتحاد) أصدرت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان، ورقة بحثية بعنوان «قطر بين حماية الإرهابيين ومنع الجنسية عن أبناء الوطن» تناولت فيها قانون اللجوء السياسي الذي أصدره أمير قطر، وإلى أي مدى تعمل قطر على استغلال هذا القانون لإيواء العناصر الإرهابية تحت مظلته، وذلك تزامناً مع الانتهاك الصريح لحقوق أبناء الوطن القطري من عدم منحهم الجنسية أو سحبها منهم. وأكدت الورقة البحثية أنه في الوقت الذي تمنح فيه السلطات القطرية حق اللجوء السياسي لعدد من قيادات تنظيم «الإخوان» المتهمين بالإرهاب في بلدان عربية أخرى، ووفرت لهم الملاذ الآمن على أراضيها لحمايتهم من خطر التسليم، تسحب الجنسية من عدد كبير من القطريين خاصة من قبيلة الغفران، كما ترفض الحكومة القطرية منح الجنسية لأبناء المرأة القطرية المتزوجة من غير القطري.

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