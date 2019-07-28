الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة بندر بن عبدالعزيز

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الأحد، وفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود. وذكر بيان للديوان الملكي، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) أنه سيصلى على الفقيد غداً الإثنين بعد صلاة العشاء بالمسجد الحرام في مكة المكرمة.

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