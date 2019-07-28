ارتفاع حصيلة هجوم إرهابي في نيجيريا إلى 65 قتيلاً

ارتفعت حصيلة هجوم لجماعة بوكو حرام الإرهابية في شمال شرق نيجيريا إلى 65 قتيلاً.

تأتي هذه الحصيلة بعد العثور على عشرات القتلى إثر الهجوم الذي وقع السبت في قرية قريبة من مدينة مايدوغوري عاصمة الولاية التي تحمل الاسم نفسه.

وقال مدير الحكومة المحلية محمد بولاما، "قتل 65 شخصاً وأصيب 10 آخرون".

وأوضح بولاما أنّ 20 قتلوا في الهجوم الأولي، بينما قتل عدد كبير بينما كانوا يحاولون مطاردة الإرهابيين.

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وأكد قائد ميليشيا محلية تتصدى لبوكو حرام ارتفاع أعداد الضحايا، ولكنّه أعطى حصيلة مختلفة قليلاً.

وقال بونو بوكار مصطفى إنّ 23 شخصاً قتلوا في الهجوم، بينما "قتل 42 آخرون أثناء مطاردتهم للإرهابيين".

وأبدى بولاما اعتقاده أنّ الهجوم سببه مقتل 11 عنصراً من جماعة بوكو حرام المتشددة قبل أسبوعين بأيدي سكان محليين، وذلك حين اقتربوا من قريتهم.

واستحوذ السكان على 10 بنادق رشاشة. وسبق أن نفذ إرهابيو بوكو حرام عدة هجمات في محيط مقاطعة نغانزي.