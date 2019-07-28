إيران: اجتماعنا مع أطراف الاتفاق النووي "بناء"

قال كبير المفاوضين النوويين في إيران عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن اجتماعاً طارئاً مع أطراف موقعة على الاتفاق النووي كان "بناء".

وأضاف عراقجي، بعد المحادثات التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا، "كانت الأجواء بناءة. والمناقشات جيدة. لا يمكنني القول إننا سوينا كل الأمور. لكن يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات".

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