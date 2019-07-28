قال كبير المفاوضين النوويين في إيران عباس عراقجي، اليوم الأحد، إن اجتماعاً طارئاً مع أطراف موقعة على الاتفاق النووي كان "بناء".
وأضاف عراقجي، بعد المحادثات التي جرت في العاصمة النمساوية فيينا، "كانت الأجواء بناءة. والمناقشات جيدة. لا يمكنني القول إننا سوينا كل الأمور. لكن يمكنني القول إن هناك الكثير من التعهدات".
اقرأ أيضاً... اجتماع في فيينا اليوم لبحث الملف النووي الإيراني
كانت هذه تفاصيل خبر إيران: اجتماعنا مع أطراف الاتفاق النووي "بناء" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.