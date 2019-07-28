كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر روسيا تتهم الولايات المتحدة بتقويض الاتفاق النووى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت روسيا، عقب اجتماع طارئ فى فيينا حول مسألة تطبيق الاتفاق النووى مع إيران، أن الأطراف المشاركة فى الصفقة أكدت تمسكها به رغم تقويضه من قبل الولايات المتحدة.

وقال مندوب روسيا الدائم لدى المنظمات الدولية في فيينا، ميخائيل أوليانوف، بعد محادثات استضافتها المدينة، اليوم الأحد، للجنة المشتركة لتطبيق الاتفاق النووي على مستوى المدراء السياسيين، عبر "تويتر"، إن "هذه الجلسة أتاحت مناقشة مفصلة للأوضاع المتعلقة بتطبيق الاتفاق بالتركيز على أبعاده النووية والاقتصادية".

وأضاف أوليانوف: "من الواضح أن العقوبات الأمريكية تقوض الصفقة النووية، لكن كل الأطراف المشاركة فيها متمسكة بالاتفاق بشكل صارم".

واجتمع ممثلون عن كل من روسيا والصين وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وإيران، الأحد، في فيينا لمناقشة مسألة إنقاذ الاتفاق النووي، المبرم عام 2015 والذي يمر بأزمة معقدة عقب انسحاب الولايات المتحدة منه في 8 مايو 2018، وما تلاه من عقوبات أمريكية على الطرف الإيراني وإجراءات مضادة من قبل الجمهورية الإسلامية لخفض التزاماتها في إطار الصفقة، ردا على الخطوة الأمريكية وما تصفه طهران بعدم إيفاء الجهات الأوروبية بوعودها.