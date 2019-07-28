في آخر ظهور له قبل الالتحاق بالرجاء.. أحداد يخسر ديربي مصر أمام أزارو

تغلب فريق الأهلي المصري لكرة القدم، مساء اليوم الأحد، على غريمه الزمالك، بهدف دون مقابل، ضمن الجولة الأخيرة من منافسات الدوري المصري الممتاز، الذي حسمه المارد الأحمر لصالحه في الدورة الماضية.

وخلصت مجريات الشوط الأول من المباراة، التي احتضنتها أرضية ملعب برج العرب في القاهرة إلى التعادل دون أهداف، قبل أن يتمكن التونسي علي معلول من إحراز هدف اللقاء الوحيد لنادي القرن، في الدقيقة 59.

وشهدت المباراة مشاركة الثنائي المغربي وليد أزارو مهاجم الأهلي، الذي زج به مارتن لاسارتي مدرب الفريق الأحمر في التشكيلة الرسمية، بينما دخل لاعب الزمالك حميد أحداد في الدقائق العشر الأخيرة من المواجهة.

وشكل ديربي مصر، آخر ظهور لأحداد بقميص الزمالك، إذ من المنتظر أن ينضم بداية هذا الأسبوع إلى تداريب فريقه الجديد، الرجاء الرياضي، الذي وقع معه عقدا يمتد لموسم واحد على سبيل الإعارة مع أحقية الشراء.