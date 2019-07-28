سيارة الإسعاف تأخرت كثيرا.. تفاصيل وفاة شابة في منتزه “واد القنار”

لقيت شابة، اليوم الأحد، مصرعها، في منتزه واد القنار، التابع لإقليم شفشاون، بعدما سقطت من إحدى المنحدرات المرتفعة.

وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن الشابة “يسرى.ك” تنحدر من مدينة طنجة، وتبلغ من العمر 21 عاما، موظفة في إحدى الجمعيات بذات المدينة، كانت في رحلة ترفيهية برفقة أصدقائها، قبل أن تنزلق إحدى قدميها من منحدر مرتفع، حيث توفيت بعد ساعات متأثرة بكسور بليغة في مناطق متفرقة من جسدها.

وأضاف الشهود ذاتهم أن سيارة الإسعاف تأخرت لمدة 4 ساعات، حيث تم نقل الشابة نحو مستشفى سانية الرمل بتطوان، لكنها فارقت الحياة قبل وصولها.