لقيت شابة، اليوم الأحد، مصرعها، في منتزه واد القنار، التابع لإقليم شفشاون، بعدما سقطت من إحدى المنحدرات المرتفعة.
وكشف شهود عيان لـ”اليوم24″ أن الشابة “يسرى.ك” تنحدر من مدينة طنجة، وتبلغ من العمر 21 عاما، موظفة في إحدى الجمعيات بذات المدينة، كانت في رحلة ترفيهية برفقة أصدقائها، قبل أن تنزلق إحدى قدميها من منحدر مرتفع، حيث توفيت بعد ساعات متأثرة بكسور بليغة في مناطق متفرقة من جسدها.
وأضاف الشهود ذاتهم أن سيارة الإسعاف تأخرت لمدة 4 ساعات، حيث تم نقل الشابة نحو مستشفى سانية الرمل بتطوان، لكنها فارقت الحياة قبل وصولها.
كانت هذه تفاصيل خبر سيارة الإسعاف تأخرت كثيرا.. تفاصيل وفاة شابة في منتزه “واد القنار” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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